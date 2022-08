15 choses surprenantes à savoir sur l’iconique Marilyn Monroe

Souvent cantonnée à son rôle de belle blonde plantureuse, Marilyn Monroe dévorait pourtant de nombreux essais philosophiques (sa bibliothèque personnelle comptait plus de 400 ouvrages) et s’entourait d’intellectuels avec qui elle discutait de choses et d’autres. Même son mariage avec l’écrivain et membre de l’intelligentsia new-yorkaise Arthur Miller n’a pas convaincu, puisque la presse se moquait d’eux en les surnommant "The Egghead and the Hourglass" (en français : "la tête d’œuf et la taille de guêpe").

En revanche, le FBI prend ses fréquentations très au sérieux puisque dans les années 50, Marilyn Monroe sera surveillée de près et soupçonnée d’entretenir des liens étroits avec la Russie communiste.