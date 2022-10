15 buts et 27 assists en 32 de matches : les stats hallucinantes de… Maxime Lestienne

Vous souvenez-vous de Maxime Lestienne ? L’ailier gauche, passé par Mouscron, le Club Bruges et le Standard notamment, évolue depuis un peu moins d’un an au Lion City Sailors football club, à Singapour. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Belge cartonne.

Sur une voie de garage au Standard, Lestienne avait décidé en février 2022 de s’envoler du côté de l’Asie et de Singapour. Un choix étonnant pour un joueur alors âgé de 29 ans, qui avait encore les jambes et les qualités nécessaires pour évoluer en Europe. Mais en quelques mois, le Mouscronnois est devenu une véritable star à Singapour. Un statut qu’il n’aurait jamais acquis dans un club européen.

Ses statistiques avec les Sailors ? 15 buts et 27 passes décisives toutes compétitions confondues (en 32 rencontres). Des chiffres incroyables pour un joueur qui, à son arrivée, avait totalement perdu confiance en lui. "Ils sont fous de lui ici. Il est décisif presque à chaque match, avec un but ou une passe décisive. Si vous regardez un match ici et que vous entendez les présentateurs, vous penserez que Maxime est Cristiano Ronaldo", avait confié son épouse Kiara dans les colonnes de Krant van West-Vlaanderen en juin dernier.

Il a notamment inscrit 2 buts et délivré 4 assists contre les Young Lions (victoire… 1-10) le 13 août dernier, et deux semaines plus tard, il distribuait à nouveau 4 caviars face à Hougang United (victoire… 4-9).

Avec de telles statistiques, Maxime Lestienne pourrait-il être la surprise de Roberto Martinez à la Coupe du monde ? Il y a peu de chance (voire aucune). À 30 ans, le Belge a sans doute laissé passer sa chance de porter un jour le maillot des Diables Rouges. Il est pourtant passé tout près d’une sélection en 2019. Auteur d’un excellent début de saison avec le Standard, Lestienne avait été appelé par le sélectionneur fédéral pour affronter Saint-Marin et le Kazakhstan à l’occasion des qualifications pour l’Euro 2020. Le malheureux avait finalement été contraint de déclarer forfait à cause d’une blessure.