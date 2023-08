15.000 mètres carrés de bureaux à côté de la gare des Guillemins: l'enquête publique va débuter

Un nouveau projet de bureaux à Liège : le promoteur anversois Baltisse compte construire un immeuble de quinze mille mètres carrés à côté de la gare des Guillemins. L'enquête publique va commencer.

Vous pourrez consulter le dossier à l'administration et donner votre avis pendant tout le mois de septembre. Ces bureaux doivent être construits à la droite de la gare Calatrava. Là où se trouvait l'ancien centre de tri postal de Liège X, démoli il y a une quinzaine d'années.

A sa place, le promoteur anversois Baltisse, avec le liégeois Moury, a prévu un immeuble de sept étages au milieu, six étages au nord et au sud. Plus de quinze mille mètres carrés de bureaux, vingt-deux emplacements de parking en sous-sol, dix aires de stationnement derrière le bâtiment et cent quarante-trois emplacements pour les vélos au rez-de-chaussée. Le promoteur annonce un immeuble QZEN : quasi zéro énergie.

C'est une enquête publique. Ça veut dire que ce n'est pas encore fait. La société demande le permis. Vous avez le droit d'aller consulter le dossier et d'écrire vos remarques. Vous pouvez voir une image de ce projet de bureaux aux Guillemins sur le site internet de la société Baltisse.