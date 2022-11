14e édition du Festival du film au féminin à Charleroi : une plateforme pour jeunes réalisatrices

La 14e édition du Festival du Film au Féminin organisé par le Conseil des Femmes Francophones de Charleroi-Thuin se déroulera du 9 au 11 novembre. Cette année encore le programme sera féministe, engagé et militant !

Drames, comédies et films d’animation se lient à des rencontres et débats pour tenter d’allumer les projecteurs sur les réalisatrices et actrices encore trop peu représentées dans les grands festivals. La projection du film Be Natural : L’histoire cachée d’Alice Guy Blaché, permettra notamment de faire lumière sur Alice Guy Blaché, femme pionnière du monde du cinéma, première réalisatrice internationale qui a tourné près de 600 films et que l’histoire semble pourtant avoir oublié…

Le programme détaillé est à retrouver ici.

Valoriser le travail des femmes dans le cinéma c’est aussi vouloir donner un tremplin aux jeunes réalisatrices. Ainsi au Quai10 dans la salle Côté Parc sont organisés Les apéros du court, au concept plutôt cocasse : découverte de films et dégustation de vins. Un verre de vin est inclus dans le tarif de votre ticket.

Au programme de ces apéros :

Ingénieuses du Collectif extérieur jour : " On s’attaque à l’industrie musicale, et à la place qu’elle donne aux femmes. Si sur la scène la mixité est relativement présente, on se rend compte qu’en coulisses et surtout dans les métiers techniques, de direction, et d’organisation, la parité laisse à désirer… Pourquoi les femmes désertent-elles ces métiers ? Réel désintéressement de leur part ou chemin semé d’embûches ? "

Silence s’il vous plaît d’Aude Vergibuié : " Dans les écoles de cinéma, sur un plateau de tournage, lors de la diffusion de leur film : les injustices, le sexisme bienveillant, les discriminations. Comment elles ont décidé d’agir, ou pourquoi n’ont-elles pas pu réagir ? "

Lolos (Boobs) de Marie Valade : " Une jeune femme en dessin à l’encre est déstabilisée par l’arrivée de seins de papier qui naissent sur sa poitrine et doit rapidement composer avec ces nouveaux corps étrangers. Ses seins l’entraînent dans des situations de plus en plus insolites qui lui révèlent ses angoisses profondes : la crainte de devenir femme, l’appréhension de rivalités féminines, l’apprivoisement du désir masculin, les soucis reliés au fait de devenir mère et finalement la peur du cancer et d’une perte de repères. Lolos est un voyage à la fois comique et sombre explorant la relation d’amour-haine d’une femme pour son corps et sa féminité. Une mise en lumière du symbolisme puissant qu’évoquent les seins aux yeux de tous."

En fin de séance, un échange aura lieu avec la réalisatrice Marie Valade.



Cette 14e édition se clôturera avec le film Les Femmes préfèrent en rire de Marie Mandy, et une scène ouverte avec l’humoriste Fanny Ruwet.

Informations pratiques

Tarif plein 8,50€

Pass 3 films 18€

Pass complet 36€

Côté Parc

Rue de Montigny 58, 6000 Charleroi