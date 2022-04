14e, 25% de victoires : avec Elsner, Venanzi boucle son règne sur son plus mauvais bilan sportif

La sentence semblait inéluctable et est tombée ce mercredi. Luka Elsner n’est plus l’entraîneur du Standard de Liège. Avec l’arrivée des nouveaux investisseurs américains, un nouveau départ était certain et le futur du Slovène ne semblait plus s’écrire en bord de Meuse.

Il faut dire que le bilan de l’ancien coach de Courtrai n’est pas brillant. 7 victoires, 8 nuls mais surtout 12 défaites et une 14e place bien loin des objectifs nourris par les Liégeois. Pire, les Rouches ont à un moment dû parler de maintien. Avec seulement 26% de victoires, le Slovène affiche le second plus mauvais bilan de l’ère Venanzi, juste derrière Aleksandar Jankovic.

Luka Elsner n’est sans doute pas le seul responsable du naufrage du navire rouge mais comme souvent, lorsque les choses ne tournent pas, le fusible qui saute est celui de l’entraîneur. Une situation qui s’est souvent répétée lors du règne de Bruno Venanzi.