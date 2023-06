147 minutes de temps de jeu : comment ce Séville – AS Rome a pris des proportions hallucinantes

Résultat, le match a été long. Très long, même. En 2e mi-temps, c’est le VAR qui est entré dans la danse pour rallonger encore un tantinet le spectacle. Un pénalty pour Séville à l’orée du dernier quart d’heure ? Moment de flottement. Puis l’intervention de la vidéo assistance pour invalider la décision de l’arbitre. Pénalty pour la Roma dans la foulée pour une main de Badé ? Non !

Et que dire de la 2e mi-temps des prolongations ? Oeil pour oeil, dent pour dent. Pendant 15 minutes, les 22 acteurs ne s’octroient pas le moindre espace. S’arrachent comme des morts de faim sur le moindre ballon. Choc entre Lamela et Ibanez. Le Brésilien a la lèvre ouverte et doit être soigné. Matic soufre de crampes. Il s’allonge sur la pelouse, gagne quelques secondes, se relève avant de définitivement capituler, sous les huées des supporters andalous.

Mourinho, lui, ne procède pas directement au changement. Gagner du temps, c’est ce qu’il fait de mieux, le filou. Nouveau moment de tension… à l’image d’un match qui prend doucement des proportions surréalistes.

Surréaliste, comme les arrêts de jeu de cette 2e mi-temps des prolongations. Sifflet au bec, Taylor octroie… 11 minutes d’ajouts. Ajoutez-y les deux minutes supplémentaires données en 1e mi-temps et vous obtenez un temps de jeu effectif de… 43 minutes en prolongations.

Au total, ce match aura d’ailleurs duré incroyablement longtemps : 7 minutes d’arrêts de jeu en 1e mi-temps, 7 en 2e et donc 13 en prolongations. Faites le calcul, la finale a duré 147 minutes… sans la séance de tirs au but.

Une séance de tirs au bout qui aura finalement souri à Séville. Comme d'habitude aurait-on presque envie d'ajouter...