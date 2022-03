1400 clients en trois semaines: le coup d'accélérateur de Cociter, fournisseur d'énergie verte et citoyenne

Et comment Cociter peut-elle rassurer ses clients, anciens et nouveaux, sur sa capacité à traverser cette crise énergétique ? "D'abord, on a réagi assez tôt aux variations du marché. En octobre, tous les nouveaux contrats chez nous étaient à prix variable. Ensuite, les coopératives acceptent de nous vendre l'électricité moins chère qu'aux prix abominables du marché. Ainsi, on parvient à limiter la facture de nos coopérateurs."

Pas trop vite et pas trop cher

Après la vague de mars, Cociter veut continuer à grandir, mais pas plus vite que son parc énergétique et sans mettre en péril sa politique de prix raisonnables pour le client final.