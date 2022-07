140 km à l’ouest du paradis : l’histoire de David contre Goliath en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Au coeur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Highlands attirent les touristes avides d'exotisme. C'est là que se rassemblent chaque année des tribus payées pour danser. Loin des appareils photos, la réalisatrice nous emmène dans un village à 140 km à l’ouest de cette attraction touristique, la plus grande du pays, là où les touristes ne vont jamais.

Je cherchais un paradis préservé, j’ai découvert en fait un monde envahit

En 2009, le géant pétrolier Exxon Mobil a investi les Highlands, riche en gaz naturel. Avec le soutien de l’Etat, le plus grand " programme de développement " jamais entrepris dans le Pacifique était lancé pour un montant de 19 milliards de dollars. Il traverse désormais les terres d’environ 60.000 propriétaires tradionnels Hulis.

Des hauts dirigeants du pays s’adressent à la population locale : " Laissez vos terres et le développement viendra. ExxonMobil a fini de construire son site gazier. Maintenant on va développer ". Eau courante, électricité, écoles, hôpitaux, routes, ponts, télécoms, banques : la liste des promesses est longue.

Le site gazier d’ExxonMobil est entouré de barbelés et coupe le village. Des familles ont cédé leur terre gorgée de gaz en échange de royalties. Mais le développement promis n’est pas arrivé et l’argent tardent à venir. Ce film nous emmène au plus près du combat d’une famille et de son clan. Ils ont connu l’arrivée des colons et puis celle d’ExxonMobil, la perte de ses terres, le deuil d’un proche, les guerres entre clans, l’espoir de jours meilleurs et puis la désillusion, les luttes sans relâche pour récupérer leur dû.

On sent bien que c’est la fin de tout

"Nous les Hulis, vivants et morts, on reste impuissants " dit l’un d’eux. " Ils disent s’occuper de notre argent mais ils nous volent.

La conclusion du film c’est un vieux sage du clan qui la donne, il a appris à décoder le chant des oiseaux. " Ne dérangez pas cet endroit, nous sommes libres et nous dansons, voilà ce que disent les oiseaux " déclare-t-il.

140 km à l’ouest du paradis: c’est un film beau et nécessaire, une trace indélébile pour que l’on sache, un témoignage unique sur tout un monde qui disparaît sans bruit.

Produit par Reboot Films et Altitude 100 Production en coproduction avec la RTBF