14 suspects placés sous mandat d’arrêt dans un dossier de trafic de drogue

La zone de police Bruxelles-Nord a opéré 10 perquisitions, le 19 mai dernier, à Bruxelles mais aussi à Liège, à Anvers et dans le Brabant Flamand, dans le cadre d’une enquête concernant un trafic de cannabis, a-t-elle communiqué vendredi. Quinze personnes ont été interpellées, dont 14 ont été placées sous mandat d’arrêt.

Une enquête liée à une autre

La police locale a découvert, lors de ces perquisitions, 10 chambres de culture pouvant contenir 2400 plants de cannabis ainsi que trois plantations de cannabis, l’une d’environ 800 plants, une autre contenant 500 boutures qui devaient encore être plantées et une dernière, en construction, qui aurait eu une capacité d’environ 2000 plants. Elle a, par ailleurs, saisi trois véhicules ainsi qu’une somme de 15.000 euros en liquide.

Quinze personnes ont été privées de liberté, dont 14 ont été mises à disposition du juge d’instruction en charge du dossier, qui les a ensuite placées sous mandat d’arrêt.

L’enquête dans ce dossier est liée à une autre, entamée à l’automne dernier. Plusieurs perquisitions avaient eu lieu en octobre et décembre 2021 puis en janvier 2022, aboutissant à la découverte de six plantations de cannabis et à l’arrestation de 10 suspects ayant exploité ces plantations. La nouvelle enquête qui a mené aux perquisitions du 19 mai est, elle, centrée sur les personnes qui ont installé ces cultures de cannabis.