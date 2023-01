14 marches Adeps sont organisées en Wallonie ce dimanche 15 janvier

Thorembais-les-Béguines se trouve dans la commune de Perwez. Son nom si particulier lui provient de la rivière qui la traverse et de la présence passée d’un béguinage. Les paysages du village sont parsemés de grosses fermes et notamment de la ferme de Mellemont qui possède le plus grand vignoble du Brabant Wallon. Découvrez ce village de campagne grâce à des itinéraires de 5, 10, 15 et 20 km ce dimanche.

Lieu de rendez-vous : Salle de Thorembais-Les-Béguines, rue de Mellemont [1360]

Contact : Perwez Divertissement asbl – Alain Charlet – 0474 231 211