14 marches Adeps sont organisées ce dimanche 7 août

Arbrefontaine fait partie de l'entité de Lierneux et se situe dans l'Ardenne liégeoise. La région est réputée pour ses richesses naturelles et paysages. De nombreuses prairies humides en font partie. Le Calvaire d'Arbrefontaine est également un site remarquable. Situé le long du talus , on peut observer 14 édicules d'environ 1.5 mètres sur 90 centimètres et tous construits en pierre plate de schiste, 14 haltes de prières qui conduisent en fin de parcours a une chapelle carrée . On a pas vraiment d'indication sur les origines de ces constructions , tout au plus dit-on dans le village: " elles ont toujours été là , elles datent sans doute du 17è siècle ". Des itinéraires Adeps de 5,10 ,15 et 20 km sont organisés ce dimanche.

Lieu de rendez-vous: Aurore des Fontaines, Terra 13 [4990]

Contact: L'Aurore des Fontaines asbl - Colette Mathieu - 0492 074 282