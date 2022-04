14 marches Adeps sont exceptionnellement organisées ce lundi 18 avril

C’est peut-être à Profondeville que vous pourrez profiter des plus beaux points de vue sur la Meuse, depuis les Sept-Meuse, la Sibérie ou encore la Couleuvrine. La Meuse forge l’identité de la commune, elle a façonné ses paysages et son architecture. Il faut prendre le temps de s’arrêter et d’observer les "villas mosanes" à l’architecture tellement spécifique. Profondeville est une commune touristique essentiellement tournée vers les activités nautiques ou les promenades. Dix-neuf promenades balisées, sont réunies sur une carte, de quoi découvrir les six villages de l’entité et leurs richesses parfois insoupçonnées : Arbre, Bois-de-Villers, Lesve, Lustin, Rivière et Profondeville.

Parmi les richesses insoupçonnées, il y a certainement le Chemin Philosophique le long du RAVEL, c’est un site unique en Belgique. Tout au long du parcours des citations de philosophes sont gravées sur des pierres bleues. Le passeur d’eau est aussi un des éléments du patrimoine mosan. L’été, le passeur grâce à une petite barque vous permet de traverser la Meuse, pour rejoindre la rive de Lustin et via un pittoresque sentier le site exceptionnel du Belvédère ou pour vous faire naviguer au fil de l’eau pour admirer le panorama sur le massif des rochers de Frênes. Des itinéraires Adeps de 5, 10, 15 et 20 km sont organisés ce lundi de Pâques.

L. Bolly Barajas

Lieu de rendez-vous : Chemin du Cimetière [5170]

Contact : RCS Profondeville – Jean-Sébastien Claes – 0476 643.050