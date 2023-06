14 kilos de drogue et 60.000 euros saisis dans le quartier Clemenceau

Le Parquet du procureur du Roi annonce la saisie de 14 kilos de drogues et d’une somme de 60.000 euros dans le cadre d’une opération de grande envergure menée les 2 et 3 mai en différents endroits du Pays, notamment à Anderlecht, La Panne, Molenbeek-Saint-Jean, Affligem, Sint-Joost-ten-Node ainsi qu’à Bruxelles-Capitale. Annonce le Parquet du procureur du Roi dans un communiqué.

Une enquête, menée par la section Drogues de la zone de police Midi sur le trafic de stupéfiants dans le quartier Clemenceau a conduit à la saisie de 13 kilos de cannabis, 1,100 kg de cocaïne et à environ 60.000 euros.

Une fouille supplémentaire a également été effectuée à la prison de Sint-Gilles.

Au cours de cette opération, les forces de police ont identifié et perquisitionné un total de 4 installations de production. L’opération a ainsi permis de saisir une quantité importante de drogues et d’argent liquide. Au total, près de 13 kg de cannabis, 1,1 kg de cocaïne et 60.000 euros en espèces ont été saisis.

Douze personnes ont été inculpées pour trafic de stupéfiants, dont sept ont été placées en état d’arrestation.

Ces perquisitions s’inscrivent dans le cadre d’une enquête menée par la zone de police Midi sur les trafiquants de drogue opérant dans le quartier Clemenceau d’Anderlecht.