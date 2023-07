14 juillet – La folle histoire du président français né en Belgique

Un président chelou qui tombe d’un train en marche, c’est l’histoire rocambolesque de Paul Deschanel, ex-président de la République française.

Le mec est né en 1855 à Bruxelles dans un quartier que les Français n’arrivent pas, mais alors pas du tout à prononcer : “Charbec-les-Bruxelles” sur le plateau de télématin chez France 2 ou encore “Cherbic” et “Cherbec” sur le plateau de Cyril Hanouna chez C8, de quoi bien faire saigner nos oreilles belges. Schaerbeek se dit “Skarbéék”, ok ? !

Paul est un homme de bonne famille, genre son parrain c’est Victor Hugo, rien que ça ! Il fait des études littéraires, puis du droit et se lance assez vite dans la vie politique. Le mec est un super orateur, il a de la prestance, de la classe et une sacrée dégaine ! Bref, en 1898, à l’âge de 43 ans, il devient président de la Chambre.

En 1899 il devient membre de l’Académie française. Mais le mec à un objectif ultime : devenir président de la République et il y arrive puisqu’il est élu par l’Assemblée Nationale le 17 janvier 1920.

Sauf qu’à ce moment-là en France, c’est la Troisième République et le président n’a quasi aucun pouvoir. Paul Deschanel va très mal le vivre. Askip, le mec a carrément vrillé niveau santé mentale.

Beaucoup de rumeurs circulent comme quoi il s’amusait à grimper dans les arbres de l’Élysée, ou qu’il signait des documents du nom de Vercingétorix ou encore de Napoléon ! Mais l’épisode le plus incroyable, c’est celui du train !

En fait, il était à bord du train présidentiel pour se rendre à une inauguration le lendemain. Le soir il ne se sentait pas bien et il a dit à tout le monde : “Bon, je vais dans ma cabine, qu’on ne me réveille sous aucun prétexte avant 7 heures du mat’” Petit pyjama, petit somnifère et hop dodo…

Mais pendant la nuit il se réveille et il a trop chaud. Il décide alors d’ouvrir la fenêtre de sa cabine et le mec, mal réveillé, tombe du train ! Heureusement, le train ne roulait pas vite à cet endroit et il a atterri sur du sol assez mou. Il n’est très légèrement blessé, genre quelques bleus. Mais il fait nuit et il est tout seul, en pyjama, au milieu de nulle part.

Heureusement, à peine quelques centaines de mètres plus loin, il tombe sur un cheminot qui faisait sa ronde. Il lui fait : “Euh je suis le Président de la République.” Le mec, évidemment, ne le croit pas et l’emmène chez le garde-barrière qui ne le croit pas non plus !

Ce n’est que quelques heures plus tard que le sous-préfet de la région, qui a entendu parler de cette drôle d’histoire, se pointe et reconnaît le président. Et pendant ce temps-là le train présidentiel avait tracé sa route et personne ne s’était rendu compte de rien !

Cette histoire a vachement mis à mal la crédibilité de Paul Deschanel. Tout le monde le prenait pour un zinzin et les caricaturistes et autres chansonniers s’en sont donné à cœur joie.

En témoigne la chanson “Le Pyjama Présidentiel” de Lucien Boyer : “Il n’a pas abîmé son pyjama, C’est épatant mais c’est comme ça. Il n’a pas abîmé son pyjama, Il est verni l’chef de l’Etat !”

Suite à cet épisode, Paul Deschanel tombe en dépression et le 23 septembre 1920, après un séjour en sanatorium pour se reposer, il présente sa démission. Il n’aura été président que 7 mois et 3 jours, c’est le deuxième mandat le plus court de l’histoire de la France.