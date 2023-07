14 juillet en France : la vente des feux d’artifice très contrôlée en France et en Belgique

Ce vendredi, c’est la Fête Nationale en France. Un 14 juillet moins festif que les autres années, vu les émeutes des dernières semaines. Nos voisins sont toujours dans une situation tendue, la vente de feux d’artifice est d’ailleurs interdite aux particuliers.

Les autorités françaises ont demandé à certaines communes belges proches de la frontière de prolonger l’interdiction de vendre des feux d’artifice, pour éviter que d’éventuels émeutiers ne viennent s’approvisionner chez nous. La Bourgmestre de Mouscron, Brigitte Aubert, a donc réactivé son arrêté jusqu’au 15 juillet. Une mesure affichée en grand sur les vitrines des magasins. La ville de Tournai a également pris cette décision.

La police belge ne mène plus de contrôle, la police française, elle, sillonne les routes proches de la frontière. Pour le moment, les commerces semblent bien respecter l’interdiction et comprennent la décision, mais en cette période estivale et à la veille de festivités, il y a clairement un manque à gagner.