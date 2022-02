14% des Belges ont fait du vélo leur moyen de transport principal

Grégory n'a dû attendre qu'une dizaine de jours pour recevoir le vélo, mais les délais sont beaucoup plus longs dans les commerces spécialisés. Dans un magasin à Sombreffe, le gérant, Bruno Bodart, nous explique qu'avant la crise sanitaire, les délais de commande se situaient entre deux semaines et un mois. Aujourd'hui, pour un vélo classique avec assistance électrique, il faut attendre environ six à huit mois.

Plus le modèle est haut de gamme, avec plus d'options et d'équipements, plus le temps d'attente sera long. Il faut donc s'armer de patience pour recevoir le Saint-Graal. "Plusieurs clients reprennent leur acompte, car ils ne désirent plus attendre.", souligne-t-il.

La demande est en hausse pour les vélos électriques et traditionnels. L'offre ne suit pas. Les commandes ont pris du retard suite à la crise du Covid-19 et la pénurie de matières premières. Les commerces se retrouvent rapidement en rupture de stock, car le réapprovisionnement est impossible. Ce réassort se déroule une fois par an, généralement durant le mois de septembre. Par ailleurs, les délais ne sont pas non plus respectés du côté des fabricants, au grand damn des cyclistes. Bruno Bodart nous confie qu'un client attend son vélo depuis septembre 2021. Ce dernier n'est pas prêt d'arriver.

La pandémie a également eu un impact sur le prix. De 8 à 12% plus cher selon ce commerçant.