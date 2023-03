"14-18 : Des enfants belges en Suisse" dans Retour aux sources

Un documentaire de Séverine Cormamusaz à découvrir sur la Une dans "Retour aux sources" dès 22h45. Rediffusion sur La Trois le samedi 10/11 à 21h05.

Août 1914. L’Allemagne envahit brutalement la Belgique au mépris de sa neutralité. Albert 1er et son armée se sont retranchés sur une petite bande côtière le long de l’Yser. En Suisse romande, la population est particulièrement affectée par le sort de la Belgique. Dans un élan spontané, de nombreux civils se mobilisent et s’organisent pour venir au secours de la population belge terriblement touchée par la violence des combats et créent le Comité suisse de secours aux réfugiés belges.

Parmi ces " humanitaires " de l’époque, trois femmes se distinguent particulièrement. Elles vont s’engager corps et âme pour évacuer, tout au long de la guerre, des milliers de réfugiés, essentiellement des enfants, vers la Suisse : la Reine Elisabeth de Belgique, Mary Widmer Curtat, épouse du docteur Widmer, fondateur de la clinique de Valmont sur la Riviera vaudoise, et Miss Georgiana Fyfe, une aristocrate écossaise, philanthrope, au tempérament bien trempé. Animées d’une détermination sans faille, elles vont lutter avec acharnement pour protéger des enfants, secourir des civils et essayer d’atténuer les blessures d’un conflit mondial, qui a constitué la première guerre moderne de l'humanité.