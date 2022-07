13e éditon du festival durable LaSemo ces 8, 9 et 10 juillet à Enghien

La 13e édition du festival durable LaSemo sera lancée vendredi dans le parc d’Enghien. L’événement culturel et musical, qui avait été adapté aux mesures sanitaires en 2020 et en 2021, se déclinera cette année en format complet sur trois journées.

Le programme multidisciplinaire proposera des concerts, des spectacles d’art de la rue, des conférences et des animations pour tous les publics.

L’affiche musicale annonce les concerts, entre autres, d’Henri Dès, Girls in Hawaii, Ben Mazué, Calypso Rose, Les Déménageurs, Tim Dup, Cédric Gervy, Alice Francis, What The Funk, Cédric Gervy et Chico Trujillo.