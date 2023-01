13e édition du Tournai Ramdam Festival : découvrez le palmarès

La 13e édition du Tournai Ramdam Festival, le festival du film qui dérange, s’est achevée ce lundi 23 janvier. Durant la cérémonie de clôture, les organisateurs ont procédé à la remise des différents prix.

Se déroulant du 13 au 23 janvier 2023, le Tournai Ramdam Festival a réuni plus de 30.000 spectateurs. Le Clip Clap, concours de critiques cinématographiques, a également réuni plus de 1700 étudiants répartis entre Tournai, Bruxelles, Rixensart, Ath et Mouscron en Belgique ainsi que six autres villes de France.

Le week-end du court-métrage, composé d’une compétition belge et internationale et de courts-métrages accessibles dès 4 ans, a remporté un vif succès auprès des spectateurs.