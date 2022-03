13000 Français de la province de Liège s'apprêtent à voter pour les élections présidentielles

Les élections présidentielles en France, c'est dans moins de 3 semaines. Le premier tour du scrutin aura lieu le 10 avril, le second le 24 avril. Le vote n'étant pas obligatoire en France, les électeurs ont dû s'inscrire préalablement sur les listes électorales. C'est le cas des très nombreux Français qui résident en province de Liège. Ils avaient jusqu'au 4 mars pour s'inscrire et vont bientôt recevoir leur convocation. "On estime à 30000 le nombre de ressortissants français qui résident en province de Liège, en comptant notamment les 6000 à 7000 étudiants, précise Michel Cloes, Consul honoraire de France pour les provinces de Liège et Luxembourg, "13 000 d'entre eux se sont inscrits sur les listes électorales. Il y a toujours un engouement particulier pour l'élection présidentielle, c'est à l'occasion de ce scrutin qu'il y a le plus de participation". A ceux qui s'inquièteraient de ne pas encore avoir reçu de convocation, Michel Cloes confirme: "C'est envoyé de Paris. Elles arriveront d'ici quelques jours, avant la fin mars".

Les ressortissants français installés en province de Liège ont la possibilité de voter dans l'isoloir ou par procuration. 4 ou 5 bureaux de vote seront aménagés à la Haute Ecole de la ville de Liège rue Hazinelle, pour les deux tours, le 10 et le 24 avril.