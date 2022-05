1300 km à vélo, 280 km à pied pour voir le pape : les incroyables paris du coach miraculeux Davide Nicola

Davide Nicola, l’entraîneur de la Salernitana, adore les paris. On peut même dire que ces derniers lui insufflent une motivation supplémentaire. Le coach italien est parvenu, sur le fil, à maintenir son équipe en Serie A après avoir réalisé une fin de championnat exceptionnelle. Pour fêter cet exploit, le coach des Granata a promis de marcher du Stadio Arechi, à Salerne, jusqu’au Vatican pour voir le pape… soit 280 kilomètres.

La bataille était loin d’être gagnée pour la Salernitana et son coach. Débarqué en février 2022 pour tenter de redresser un club alors dernier de Serie A, Davide Nicola a réussi l’impossible. À la mi-avril, les Granata comptaient encore 12 points de retard sur le Genoa et Cagliari pour obtenir le maintien. Mais par miracle, le 16 avril dernier, après trois défaites consécutives, la Salernitana l’emporte sur la pelouse de la Sampdoria. Une victoire déclic pour l’équipe de Salerne qui va empocher 15 points sur 21 (4 victoires, 3 partages) par la suite, alors qu’avant mi-avril, elle n’était parvenue qu’à empocher 16 petits points en… 30 journées.

Le maintien validé, Davide Nicola va devoir à présent tenir sa promesse. "Si la Salernitana est sauvée, j’irai à pied chez le pape", a-t-il déclaré le jour de sa présentation aux médias. Près de 280 kilomètres à parcourir donc, entre Salerne et Rome, pour le tacticien italien. Mais ce challenge ne devrait pas lui faire peur. En effet, l’homme de 49 ans est un habitué des paris et des miracles. En 2017, quand il était encore coach de Crotone, Nicola était également parvenu à maintenir son équipe parmi l’élite italienne alors que les Rossoblu étaient dans de sales draps. 19e au mois de mars, Crotone s’était sauvé sur le gong en s’imposant contre la Lazio lors de l’ultime journée. Et dans la foulée, Davide Nicola a tenu sa promesse, parcourant 1300 kilomètres pour se rendre à Turin… en vélo.