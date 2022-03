130 enfants ukrainiens inscrits dans les écoles de la FWB, de nombreux autres attendus

La ministre a eu ce jeudi une nouvelle réunion avec les pouvoirs organisateurs de l’enseignement, les syndicats et les autres acteurs de l’école pour évoquer cet accueil d’enfants ukrainiens en classes. "On doit se préparer à une arrivée plus massive et sur la durée", a-t-elle ajouté.

Outre les besoins pédagogiques, ces enfants auront également besoin d’un soutien psychologique via les services PMS. Vu les épreuves liées à l’exil, nombre de ces jeunes seront en effet dans un état de détresse psychologique qui doit être pris en charge.