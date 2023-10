13 points en 14 minutes, homme du match : Toumani Camara impressionne d’entrée avec Portland

Toumani Camara a visiblement bien digéré son transfert surprise de Phoenix à Portland. Notre compatriote a marqué les esprits pour son premier match avec les Trail Blazers.



Le Bruxellois a même été désigné homme du match de pré-saison entre la franchise de l’Oregon et l’équipe néo zélandaise des Breakers (106-66).



Camara n’a eu besoin que de 14 minutes pour déposer sa carte de visite. Il a compilé 13 points (3/3 à 2 points, 2/3 à 3 points, 1/1 au lancer), 4 rebonds et 3 passes décisives. Sa ligne de stats renseigne aussi une interception, deux pertes de balle et une faute.



Avec cette perf', il a déjà séduit une partie des fans des Blazers.



Portland joue jeudi face aux… Phoenix Suns, qui avait drafté Camara avant de l’inclure dans l’échange qui a amené Damian Lillard aux Milwaukee Bucks.