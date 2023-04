Treize légendes du Namurois et de l’Entre-Sambre-et-Meuse à découvrir à ReGare à Fosse-la-Ville

ReGare, le Centre d’interprétation du patrimoine local et régional accueille jusqu’à la fin octobre une exposition intitulée "La Grotte aux Légendes". Elle met à l’honneur le patrimoine immatériel au travers de treize légendes du Namurois et de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Pour agrémenter l’expérience de visite, il est proposé aux visiteurs individuels et aux familles de s’installer dans une vraie/fausse grotte pour un moment de lecture unique et privilégié.

Détails en compagnie de Valentine De Grave.