13 disciplines, 200 maillots arc-en-ciel à distribuer : les 'Super Mondiaux' de cyclisme débutent ce jeudi

Glasgow est le théâtre, dès ce 3 août et jusqu'au 13 août, des premiers 'Super Mondiaux' de cyclisme. Plus de 200 maillots arc-en-ciel seront attribués dans treize disciplines. Les cyclistes sur route Remco Evenepoel, Wout van Aert et Jasper Philipsen et la polyvalente Lotte Kopecky (piste et route) seront les fers de lance de la délégation belge.

La ville écossaise accueille ainsi un sixième événement sportif majeur en dix ans, après les Jeux du Commonwealth (2014), les Mondiaux de gymnastique (2015), la première édition des Championnats européens de cyclisme (2018), l'Euro d'athlétisme en salle (2019) et plusieurs rencontres de l'Euro de football en 2021.

L'Union cycliste internationale (UCI) a attribué en 2019 la première édition des 'Super Mondiaux' à Glasgow, qui a prévu un budget de 78 millions d'euros. L'UCI souhaite mettre en place un tel événement tous les quatre ans, l'année précédant les Jeux Olympiques.En 2027, la région française de la Haute-Savoie, dans les Alpes, sera l'hôte de ces championnats.

Pas moins de treize disciplines y attribueront leurs titres mondiaux. Si le cyclisme sur route, le cyclisme sur piste, le BMX ou le mountainbike sont des disciplines bien connues, les variantes du BMX comme le Freestyle Park et le Freestyle Flatland, le mountainbike marathon et de descente, l'indoor cycling, le trials, le Gran Fondo ainsi que le para cyclisme sur route et sur piste figureront aussi au menu.