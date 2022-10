13.000 profs grognons manifestent à Namur

Les témoignages recueillis vont tous dans le même sens. Selon le corps enseignant, la surpopulation dans les classes ne permet pas d’accorder toute l’attention requise aux élèves, en particulier à celles et ceux qui sont en difficulté. Certains profs affirment qu’il leur est devenu impossible d’enseigner correctement. Et d’autant plus dans l’enseignement fondamental par exemple, parce que l’enseignement spécialisé est en train de fermer et que les enfants à besoins spécifiques rejoignent des classes bondées de l'enseignement fondamental alors même que ces élèves réclament plus d’attention. Et cette attention, en fonction du niveau et des difficultés de chaque élève, va devenir être très compliquée dans des classes de plus de 30 enfants.