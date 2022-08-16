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125 років тому бельгійці відкрили Антарктиду | Il y a 125 ans, des Belges découvraient l'Antarctique

il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

16 серпня 1897 року була організована найперша експедиція в Антарктиду. На місії бельгійці на чолі з Адрієном де Жерлашем. Вони їхали на борту "Бельгіки". Вирушаючи з Антверпена, човен прямував до невідомого регіону на той час, на південному полюсі Землі.

З нагоди цього 125-річчя Королівська бібліотека Брюсселя пропонує знову пережити цю пригоду в Інтернеті за допомогою так званого сюжетного мапінгу: наративної та інтерактивної карти.

Для створення цієї інтерактивної карти бібліотека переглянула проїзні документи екіпажу: бортові журнали, планісфери, старі фотографії... Пригода бельгійських дослідників триватиме 2 роки.

зацікавлені? Подивіться на www.kbr.be. Ви можете стежити за цією епопеєю майже так, ніби ви були там!

La première expédition antarctique: dans le sillage du navire Belgica (arcgis.com)

 

Il y a 125 ans, des Belges découvraient l’Antarctique 

 

Le 16 août 1897, une toute première expédition en Antarctique était organisée. A la tête de la mission : des Belges, emmenés par Adrien De Gerlache. Ils circulaient à bord du " Belgica ". Parti d’Anvers, le bateau se dirigeait alors vers une région inconnue à l’époque, au pôle sud de la Terre.

 

A l'occasion de ce 125ème anniversaire,  la bibliothèque royale de Bruxelles propose de revivre cette aventure sur le internet, à l'aide de ce qu'on appelle un story-mapping : une carte narrative et interactive.

Pour  réaliser cette carte interactive, la bibliothèque s'est penchée sur les documents de voyage de l'équipage : carnets de bord, planisphères,  vieilles photos…

L’aventure des explorateurs belges durera 2 ans.

Cela vous intéresse d'y jeter un coup d'oeil ? Allez faire un tour sur www.kbr.be. Vous pourrez suivre cette épopée presque comme si vous y étiez !

La première expédition antarctique: dans le sillage du navire Belgica (arcgis.com)

 

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