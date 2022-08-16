125 років тому бельгійці відкрили Антарктиду | Il y a 125 ans, des Belges découvraient l'Antarctique

16 серпня 1897 року була організована найперша експедиція в Антарктиду. На місії бельгійці на чолі з Адрієном де Жерлашем. Вони їхали на борту "Бельгіки". Вирушаючи з Антверпена, човен прямував до невідомого регіону на той час, на південному полюсі Землі.

З нагоди цього 125-річчя Королівська бібліотека Брюсселя пропонує знову пережити цю пригоду в Інтернеті за допомогою так званого сюжетного мапінгу: наративної та інтерактивної карти.

Для створення цієї інтерактивної карти бібліотека переглянула проїзні документи екіпажу: бортові журнали, планісфери, старі фотографії... Пригода бельгійських дослідників триватиме 2 роки.

зацікавлені? Подивіться на www.kbr.be. Ви можете стежити за цією епопеєю майже так, ніби ви були там!

La première expédition antarctique: dans le sillage du navire Belgica (arcgis.com)