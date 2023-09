125 ans de George Gershwin : l’histoire derrière la composition de sa Rhapsody in Blue

Ce mardi 26 septembre, nous célébrons les 125 ans du compositeur américain George Gershwin. A cette occasion, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir l’histoire qui se cache derrière la composition de l’une de ses plus célèbres œuvres, la fameuse Rhapsody in Blue.

Tout commence un soir du mois de novembre 1923. Le chef d’orchestre Paul Witheman commande à Gershwin un concerto pour piano pour un futur concert au Aeolian Hall qui s’intitulera "Une expérience de Musique moderne". Un jour de janvier 1924, Gershwin, au bord de sa piscine, manque de s’étouffer en lisant le journal. On y annonce que Gershwin "travaille sur une pièce pour piano et orchestre qui sera créée le mois prochain". Seulement, la date du concert n’avait pas été fixée avec Gershwin, qui est par ailleurs bien occupé à composer sa comédie musicale Sweet Little Devil.