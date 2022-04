120 battements par minute, un hommage au militantisme des années sida

Avant l’arrivée des traitements puissants, le sida représentait en moyenne 3 morts par jour en France, le pays d’Europe le plus touché par la maladie. Afin d’exprimer la violence et la colère qu’ils avaient en eux, les militants d’Act Up ont réalisé de nombreuses actions dans le but de se faire entendre, notamment ce qu’ils appellent des "zaps", une intervention médiatique courte et provocante. Voici une brève liste des actions les plus médiatisées réalisées par Act Up, dont certaines sont mises en scène ou mentionnées dans 120 battements par minute :

1990 : Un die-in (déclinaison d’un sit-in dans laquelle les participants simulent la mort) en bloquant la circulation devant le domicile de François Mitterand, Président français à l’époque.

1991 : Interruption de la messe à l’église Notre Dame de Paris afin de protester contre l’église catholique et sa prise de position contre l’usage du préservatif et l’homosexualité.

1992 : Dans le cadre de la polémique sur le sang contaminé, les manifestants protestent contre le Docteur Bahman Habibi, directeur médical et scientifique du CNTS (le Centre National de Transfusion Sanguine), en lui jetant du colorant rouge au visage.

1993 : Pose d'un préservatif géant sur l'obélisque de la Concorde à Paris.