120.000 m³ d'eau potable dans le réservoir brainois de Vivaqua pour alimenter une partie de Bruxelles et du Brabant wallon

Le réservoir du Bois de Callois stocke principalement l’eau potable produite à l’usine de Tailfer, située le long de la Meuse, dans la commune de Profondeville (province de Namur). "L’eau est captée dans la Meuse, puis traitée dans l’usine", explique Chris Cullus. "Une fois rendue potable, elle est envoyée, grâce à des pompes, vers notre réservoir de Bois de Villers. De là, et cette fois sans pompes, gravitairement, elle arrive à notre tour de Mazy (ndlr : tour d’équilibre et nœud de vannage), avant de poursuivre son parcours jusqu’au réservoir de Callois, où elle est stockée, à l’altitude de 162,5 m. C’est le point culminant du Brabant wallon". Ce choix géographique permet l’acheminement de l’eau vers les communes de Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Anderlecht, ainsi qu’une partie de Forest et d’Uccle. L’intercommunale in BW alimente les communes de Braine-l’Alleud et Waterloo.

Dans le réservoir brainois, un ingénieux système de circulation d’eau évite la stagnation de l’or bleu et le risque de prolifération bactérienne. De plus, les quatre compartiments sont utilisés en alternance afin d’assurer le brassage et l’oxygénation des eaux. Ceci permet d’ailleurs d’obtenir une différence de pression, en fonction des besoins. Des appareils de mesure analysent en continu la qualité de l’eau, Vivaqua disposant par ailleurs d’un laboratoire assurant la qualité du précieux liquide. "Je n’imaginais pas tout ce circuit pour que je puisse boire mon eau au robinet", commente un visiteur. "Et quand je vois cette propreté, ici, cela me rassure. Je vais boire davantage d’eau du robinet dorénavant".