12 nuits de travaux dès aujourd'hui sur l'E19/E42 en direction de la France

Les ouvriers seront à pied d’œuvre dès ce soir 21 heures. Objectif : enduire toute la largeur de l’autoroute (en ce compris la bande d’arrêt d’urgence) d’un produit hydrofuge. En effet : des fissures sont apparues sur certaines zones et il faut protéger la structure au plus vite. Ces opérations doivent bénéficier de conditions météorologiques favorables. Soleil et chaleur nous accompagnent durant les 7 prochains jours, même si demain s’annonce légèrement plus humide.

L’impact de ces travaux entre Obourg et Jemappes sera limité : il s’agit d’un chantier nocturne en 3 stades successifs, avec une première phase un peu plus longue que les deux autres :