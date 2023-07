12 millions de plus pour aider les Bruxellois à rénover leur maison

Mais comment expliquer que cette structure, dotée début 2023 de 11 millions d’euros, se retrouvait aujourd’hui sans le sou, ou presque ?

Alain Maron explique cette réalité par un défaut de prévoyance. Les budgets de Bruxelles Environnement avaient anticipé l’explosion des demandes, suite à la hausse de prix et aux différentes annonces des gouvernements sur les aides apportées aux prioritaires qui feraient l’effort de rénover leur bien. Ce qui n’était, selon le Ministre Ecolo, pas le cas chez Urban.Brussels.

Sur ce point, les avis divergent, les socialistes expliquant qu’Urban. Brussels aurait fait face à des dossiers de primes qui relevaient de Bruxelles Environnement, ce qui aurait accéléré la fin du budget alloué.

Les politiques se renvoient donc la balle.

Chez Primes Services, une entreprise qui propose un service aux citoyens pour les aider dans l’octroi de primes, on dénonce la situation depuis plusieurs mois. "Lorsque le guichet unique a été créé", explique Robin du Parc, fondateur de Primes Services, "nous avons été étonnés de voir que les deux administrations (Bruxelles Environnement et Urban.Brussels) allaient garder le même modus operandi, chacune de leur côté. Et que, même les outils n’allaient pas être mis en commun."

Un guichet unique, avec des fonctionnements différents ? C’est ce que constate Robin du Parc : "On est face à deux outils, deux traitements, deux vitesses aussi. Ce guichet Rénolution manque clairement de transparence pour comprendre qui fait quoi, en fonction des travaux. On a voulu aider les citoyens avec une seule structure, sauf que, dans les faits, cette structure n’est pas efficace. Et on se retrouve dans des situations telles qu’on la connaît aujourd’hui. C’est dommage parce que l’idée était bonne. Il faut une amélioration."