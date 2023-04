12 milliards à trouver, c’est la recommandation du Conseil supérieur des finances pour assainir le budget

Assez de tergiversations et de report, voilà ce que dit le Conseil supérieur des Finances, plutôt alarmiste. Il faut se mettre au travail pour l’assainissement dès 2024.

Ce sera le moment où la Commission européenne devrait commencer à dire aux Etats membres, après les années covid et la crise énergétique, qu’il faut rentrer dans les clous budgétaires traditionnels : 3% du PIB de déficit public et 60% de dette. Or nous voilà avec un déficit annoncé à 5,7% et une dette à 106% et qui montera à 111% en 2026.

Pour redresser la barre et même s’assurer un peu de "gras" pour d’éventuels nouveaux coups durs, les experts plaident pour un effort à 2,1% du PIB soit 12 milliards de 2024 à 2026. Le Bureau du plan encore plus pessimiste parle même de 16 milliards à trouver. Or en quelques nuits blanches, c’est à peine 1,8 milliard que le fédéral a dégagé le mois dernier en conclave. Comme il est peu probable que la majorité actuelle s’entende pour un réel effort – impopulaire – avant les élections de 2024, l’ardoise devrait peser sur le gouvernement suivant et passablement compliquer les négociations de formation au fédéral et dans les régions et communautés, où, au-delà des clivages politiques, il faudra déjà aussi s’entendre sur un train d’économies.