12 marches Adeps sont organisées en Wallonie ce dimanche 27 février

Le charme des Ardennes dans une région proche de Saint-Hubert avec ses bois et vallées qui n'attendent que les marcheurs motivés du nouvel an. Paysages pittoresques, balades envoûtantes, petits ruisseaux et forêts enchanteresses vous feront oublier le stress avant de reprendre de plus belle. Plusieurs parcours sont proposés: 5, 10 et 20 kilomètres au programme.

Point de rendez-vous: Ecole communale Paul Verlaine, rue de Wacomont 28 [6870]

Contact: CDJ Arville - Sarah Thiry - 0490 198 692