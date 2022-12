12 jeux de société pour s'amuser ensemble au réveillon de Nouvel An

Pour un réveillon en amoureux ou seulement à deux, Jaipur est le jeu qu’il vous faut. L’idée est simple : vous devez devenir le marchand attitré du Maharaja en travaillant bien et en récoltant le plus de roupies. Pour cela rien de plus simple, accumulez les jetons les plus précieux, obtenez le plus de points et surtout ne négligez pas les dromadaires. Jaipur est principalement un jeu de cartes où vous allez devoir troquer, échanger ou vendre différentes marchandises pour prouver vos talents de commerçant. Un petit peu rébarbatif à installer et réinstaller au début de chaque manche puis chaque partie, mais les règles étant faciles à intégrer, il est vite aisé de s’amuser et enchainer les parties.

Par : Sébastien Pauchon

Prix : 19.99€