“12 hommes en colère” : redécouverte d’un classique du cinéma américain

J’ai tourné le premier tiers du film au-dessus du niveau des yeux, le deuxième tiers à hauteur des yeux et le dernier tiers en dessous du niveau des yeux. Ainsi, vers la fin du film, on commençait à voir le plafond. Les murs se rapprochaient, et le plafond semblait s’abaisser. Cette sensation d’une claustrophobie grandissante m’a permis de maintenir la tension jusqu’à la fin où j’ai utilisé un angle large pour laisser le spectateur respirer.

L’ambiance fait partie de l’expérience du film, son traitement permettant de partager la moiteur de la salle et surtout l’inconfort qui va se créer dans les rapports respectifs à l’accusé. Lumet poussera même les acteurs à répéter encore et encore le texte dans la même salle sans les filmer pour leur faire vivre cet enfermement physique ainsi que les oppositions entre les protagonistes. En effet, la défense du juré brillamment incarné par Henry Fonda permet de mettre en valeur différents liens sociaux et comment ceux-ci peuvent déterminer le regard des autres jurés. La précision de la mise en scène renforce l’humanisme du long-métrage, confrontant la volonté d’objectivité des jurés (notamment leur absence de nom) à leur subjectivité propre. Il en ressort une balance émotionnelle forte, de celle qui différencie les bons films des chefs-d’œuvre tel que le titre de Sidney Lumet. Récompensé de l’Ours d’or de Berlin en 1957 et nommé pour trois Oscar, “12 hommes en colère” est un long-métrage à la force de conviction intemporelle qui mérite d’être (re) découvert de toute urgence.