Coréalisé par John Shank et Anne Falgères, "Pompéi" suit une bande de jeunes livrés à eux-mêmes dans une région désertée. Parmi eux, Victor et son petit frère Jimmy occupent leur été comme ils peuvent, lorsqu'une dénommée Billie fait irruption dans leur quotidien...

Pas de volcan à l'horizon donc, mais un trio explosif, formé par Aliocha Schneider et Vincent Rottiers et Garance Marillier, qui s'était déjà illustrée dans "Noces" et "Grave" !

"Pompéi", diffusion inédite ce jeudi 2 mars à 23h20 sur La Trois.