12 buts en 7 matches, Paul Onuachu est en feu avec Genk : "Le ciel est notre limite"

Déçu de ne pas avoir obtenu un transfert cet été vers la Premier League et barré dans un premier temps par Cyriel Dessers parti vers la Cremonese, Paul Onuachu retrouve des couleurs et participe à l’excellent début de saison de son équipe. Avec cette arme en plus, plus rien n’arrête Genk en championnat.

"Tout le monde travail et tout le monde sait ce qu’il doit faire", déclaré Paul Onuachu ce vendredi après la victoire 4-1 face à Charleroi. Et le buteur sait de quoi il parle vu qu’il a claqué les quatre buts de son équipe.

Blessé en début de saison, il n’était pas titulaire lors des premiers matches de son équipe. Si Genk enchaîne déjà les bons résultats sans son buteur, Onuachu a retrouvé les joies du onze de base depuis la 8e journée de championnat. Et le Nigérian vient d’enchaîner avec son club neuf victoires de suite, un nouveau record pour Genk.