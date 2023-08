Visite guidée de la Cité médiévale et entrée exclusive dans les vignes

Cette balade guidée vous emmènera au cœur de la cité médiévale dans les ruelles et venelles de Thuin, mais aussi au cœur des postys et jardins suspendus. Ces derniers, reconnus au Patrimoine exceptionnel de Wallonie, ouvriront leurs portes et il vous sera notamment possible de visiter les vignes thudiniennes du Clos des Zouaves.

Dates supplémentaires le 9, 16 et 23 août 2023.