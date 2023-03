12 ans de conflit en Syrie : pourquoi la guerre civile dure-t-elle si longtemps ?

Le conflit en Syrie dure depuis 12 ans, plus que les deux guerres mondiales combinées. Cette guerre a fait un demi-million de morts, civils et combattants, dont des femmes et des enfants, et plus de 13 millions de déplacés à l’intérieur (6,7 millions selon les Nations unies) et à l’extérieur du pays (6,6 millions), tout cela sur fond de crise économique et humanitaire.

Appelé révolution syrienne au début, ce conflit déclenché par une révolte pacifique s’est vite transformé en une insurrection armée contre le régime de Bachar al-Assad avant de dégénérer en une guerre totale où la Russie, l’Iran, les Etats-Unis et la Turquie défendent aussi leurs intérêts.

Quelles sont les causes du conflit en Syrie ?

Le 15 mars 2011, ils sont quelques dizaines puis quelques centaines dans les rues du centre de Damas pour clamer leur mécontentement face aux niveaux élevés de chômage, à la corruption généralisée et au manque de libertés.