12,5 millions de SMS échangés pour le Nouvel An, proche des chiffres de l'année dernière

Avec environ 12,5 millions de SMS échangés sur le réseau belge entre 20h00 samedi et 08h00 dimanche, le texto conserve ses adeptes puisque les données relevées par les deux principaux opérateurs du pays, Proximus et Orange, se rapprochent de celles mesurées il y a un an.

Proximus a traité plus de 7,1 millions de SMS sur son réseau la nuit dernière, soit deux fois plus que lors d'une nuit normale en 2022.

La baisse constante de ces dernières années semble stagner (-1% par rapport à il y a un an), constate l'opérateur dans un communiqué.