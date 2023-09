12,4 milliards d’euros dépensés, Chelsea en chef de file : en 2023, des mercatos plus onéreux que jamais

Avec 2,64 milliards d’euros dépensés depuis 2014, dont plus d’un milliard depuis son rachat par le consortium américain BlueCo en mai 2022, Chelsea est aussi le club ayant investi le plus d’argent dans des transferts au cours de la dernière décennie. Mais dans le même temps, les pensionnaires de Stamford Bridge se sont aussi montré les meilleurs vendeurs, en cédant plus de 300 joueurs pour 1,6 milliard d’euros (ces montants incluent les futurs bonus et options d’achat, même futurs, ndlr) ! Au final, le bilan sur 10 ans représente donc un déficit de "seulement" un gros milliard d’euros.