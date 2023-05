12.000 € pour des barrières Nadar, une facture salée pour les habitants d’un immeuble de La Louvière

C’est ce qu’on appelle une facture salée… Les habitants d’un immeuble à appartement de La Louvière ont reçu, de la part de la commune, une facture de 12.000 € pour des barrières Nadar. Elles ont été placées devant le bâtiment par la Ville, après qu’une partie de la façade (du bardage plus précisément) s’est effondrée fin 2020 lors d’une tempête.

Problème, ces barrières sont louées par la Ville, et les travaux ont pris du retard. Expertise, contre-expertise, congé du bâtiment, problème d’agenda avec l’entreprise de construction suite au covid, … Les barrières sont restées plus d’un an et demi. Au prix de 2,5€ par jour, la facture totale s’élève donc 12.100€, à se répartir entre les 9 appartements de l’immeuble.