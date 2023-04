12.000 panneaux pour baliser le réseau de points-nœuds de la province de Luxembourg

À l’instar de la Flandre et des Pays-Bas, la province de Luxembourg se dote d’un réseau de 2500 kilomètres de points-nœuds. Une sorte de maillage balisé et destiné aux cyclistes. "D’ici le 30 juin, nous aurons balisé l’ensemble des 44 communes du territoire avec 12.000 panneaux. 30 le sont déjà actuellement", explique Marie-Eve Hanard, députée provinciale en charge du tourisme. À côté de ce chantier, un planificateur a aussi été mis en ligne pour permettre aux promeneurs de créer leurs propres itinéraires. "Les gens peuvent créer leur propre itinéraire sur notre plateforme en ligne. Ensuite, il est possible d’imprimer, de télécharger ou d’importer sa carte personnalisée sur un support papier, un GSM ou encore un GPS", explique Gilles Bissot, chargé de projet.

Bientôt des boucles spéciales

Lors des périodes de chasse ou en cas de travaux, par exemple, la plateforme sera automatiquement mise à jour pour signaler les zones à éviter. Dans un futur proche, les maisons et office de tourisme pourront aussi proposer des boucles de promenades sur des thématiques particulières. "On pense déjà à des boucles spéciales pour les familles, pour relier les brasseries, les fromageries et d’autres points d’intérêt. C’est un projet que les maisons et offices de tourisme pourront étoffer", ajoute Marie-Eve Hanard, députée provinciale en charge du tourisme. Coût total de l’investissement est d’environ 800.000 euros. Celui-ci subsidié est à 80% par la Région wallonne via le CGT et 20% par les Communes et la province de Luxembourg. En plus du planificateur, une page Facebook dédiée aux points-nœuds de la province de Luxembourg a également été créée.