12.000 élèves équipés d’ordinateurs portables : les clés de la réussite numérique à l’école

Une petite révolution

Pour Patricia Szewcow, élève de cinquième année, c’est beaucoup plus simple : "Quand on n’avait pas les ordinateurs portables, on oubliait tout le temps nos feuilles. Les cartables étaient super lourds parce qu’on avait plein de fardes donc c’était compliqué. Maintenant ça s’est allégé, c’est plus simple", explique la jeune fille.

Quelques bancs plus loin, Nicolas Lillo abonde dans le même sens. "Ça a tellement facilité le système scolaire, nous confie le jeune homme. Avant j’oubliais souvent mes fardes, j’arrivais au cours et je n’avais pas mes affaires… Maintenant j’ai tout avec moi ! Puis personnellement j’ai une écriture désastreuse… Avec l’ordinateur on est tous au même niveau et c’est plus facile pour l’orthographe".

À l’aise sur smartphone, perdus devant un ordinateur

Tous les étudiants ont été formés dès réception de l’ordinateur. "C’était un peu compliqué au début, mais maintenant c’est beaucoup plus simple", raconte Patricia.

Une affirmation qui peut paraître étonnante pour des jeunes qu’on dit 100% connectés, mais Philippe Van Ophem, cofondateur d’EuducIT, précise : "Ils maîtrisent très bien les réseaux sociaux, les jeux en ligne, etc. Mais quand il s’agit d’utiliser vraiment le digital à des fins pédagogiques pour chercher de l’info, la critiquer, la travailler, la partager, la présenter… Le bagage est très faible en Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est pour ça qu’on doit leur donner ce bagage à un moment ou un autre, et le meilleur endroit pour le faire c’est l’école".

Quand il reçoit un ordinateur, près d’un élève sur deux serait ainsi incapable d’enclencher la majuscule pour taper des chiffres. Mais les jeunes apprennent vite : "Il ne faut pas leur montrer très longtemps pour comprendre comment ça fonctionne. On leur donne une petite formation de quelques heures et après, ils apprennent par eux-mêmes et s’entraident", remarque Philippe Van Ophem.