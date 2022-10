11e édition du festival de cirque brabançon "En l’air" du 11 au 20 novembre

La 11e édition de l’unique festival de cirque du Brabant Wallon reprend ses quartiers du 11 au 20 novembre. Le PAMexpo à Court-Saint-Étienne sera investi durant deux week-ends d’une ambiance familiale et conviviale portée par le cirque d’aujourd’hui. Dans les spectacles choisis, pirouettes et acrobaties se mettent au service d’un engagement pour le monde de demain. C’est grâce au Centre culturel du Brabant wallon, qui offre un lieu de résidence pour jeunes artistes, que ces spectacles ont lieu. Le festival devient un parfait mélange entre des spectacles en cours de créations et des spectacles bien fignolés.