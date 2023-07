116 communes wallonnes vont bénéficier de subsides européens pour la rénovation énergétique

Les bâtiments communaux sont souvent mal isolés et donc consomment beaucoup sur le plan énergétique. Alors quand l’Europe a accordé des subsides dans le cadre du plan de relance wallon pour permettre aux pouvoirs locaux de rénover énergétiquement leurs bâtiments, cela a suscité un certain enthousiasme avec des projets concrets comme à Hannut.

Le budget est important : " 118 millions d’euros qui sont dédicacés à de la rénovation énergétique puisqu’on sait que le manque d’isolation est responsable de 20 pc des émissions de gaz à effet de serre. On a retenu 116 communes et, les travaux devront être terminés pour le 31 décembre 2026 ", précise Christophe Collignon, ministre des Pouvoirs locaux.

A Hannut, c’est deux millions d’euros de subsides qui vont arriver pour détruire une partie de l’administration communale et la reconstruire. Et sans ce subside, le projet n’aurait pas été possible. " Nous avons la possibilité, au travers de ce projet, de rénover une partie de notre administration communale qui est relativement ancienne et très énergivore. Il s’agit donc de démolir une partie des annexes se trouvant autour du Château Mottin, qui est la pièce principale de notre administration et qui deviendra protocolaire, et de reconstruire à la place de ces annexes une toute nouvelle administration, qui permettra également de rassembler différents services publics. Il y aura donc un meilleur accueil pour le citoyen tout en atteignant notre objectif de réduction de 80 pc de nos consommations énergétiques ", détaille Manu Douette, bourgmestre de Hannut.

Vu la date butoir de fin des travaux, il reste à Hannut, comme souvent ailleurs aussi lorsqu’un dossier doit être monté rapidement, à boucler un financement qui imposera peut-être de reporter d’autres projets.