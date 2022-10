113 euros le mégawattheure, au lieu de 350: le cours du gaz européen a baissé de 70% depuis le 26 août

Le prix du gaz en Europe a atteint ce mardi son prix le plus bas depuis la mi-juin, sur le marché à terme néerlandais, qui fait référence à la matière, à 113 euros le mégawattheure pour un contrat de livraison pour novembre 2022. C'est 68% de moins que le pic qu'on a connu le 26 aoôut, à 350 euros le megawattheure.

Il reste cependant sept fois plus élevé que le cours enregistré en avril 2021: jusque juin 2021, son prix restait toujours en dessous de 20 euros le mégawattheure.

Selon les experts, les mesures prises dans de nombreux pays européens pour lutter contre la crise énergétique semblent porter leurs fruits.

Les grands consommateurs, tels que l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont notamment réduit leur dépendance au gaz russe. Et la Commission européenne incite les Etats à limiter leur consommation énergétique, ce qui rééquilibre un peu la balance entre l'offre et la demande

Mais les livraisons élevées de gaz naturel liquéfié jouent également dans cette tendance à la baisse, estime Bloomberg: le terminal GNL d'Eemshaven récemment inauguré renforce la capacité de l'Europe à importer des cargaisons venues d'autres continents.