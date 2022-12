Європа збирає цифрові пристрої, щоб допомогти Україні

L’Europe récolte des appareils numériques pour aider l’Ukraine

La Commission européenne lance une grande collecte d'ordinateurs portables, smartphones et autre matériel informatique, en coopération avec le ministère ukrainien de la "Transformation numérique" et l'organisation "DIGITALEUROPE".

Selon l'exécutif européen, les autorités ukrainiennes ont identifié ce matériel comme un des besoins les plus pressants sur place. Les ordinateurs, les téléphones serviront entre autres aux enseignants.

5.000 écoles dans les régions touchées par la guerre ont besoin d'appareils numériques pour assurer la poursuite de l'enseignement de 200.000 écoliers.

L'administration et le personnel des soins de santé sont aussi en manque d'ordinateurs, ajoute la Commission.

L'appel s'adresse aux grandes entreprises qui peuvent donner des quantités considérables, directement via le mécanisme de protection civile de l'UE. L’Europe compte aussi sur de plus petites structures ou des citoyens qui peuvent, en Belgique, se tourner vers DIGITALEUROPE (DIGITALEUROPE - The voice of digitally transforming industries in Europe) pour collecter les dons.