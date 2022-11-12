Статус кандидата в ЄС для України: "Символічне рішення про приналежність країни до європейської родини"

"Неотримання цього статусу було б перемогою Путіна", - заявив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук під час візиту до Брюсселя в червні минулого року. Це свідчить про політичне та символічне значення цього рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі.

За підсумками засідання Європейської Ради 23 та 24 червня 2022 року глави держав та урядів надали Україні (і Молдові) статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Цей статус кандидата є важливою юридичною передумовою для початку процесу переговорів про вступ. Хоча Україні ще далеко до членства в Європейському Союзі, ніколи заявка на членство не розглядалася так швидко.

Історично швидко

"За 4 місяці це рекорд", — коментує Рауль Делькорд, запрошений професор університету в Лувені. "Але обставини війни настільки драматичні, що потрібно було символічно відзначити це відкриття Союзу для України".

Колишній посол Бельгії в Польщі нагадує, що прив’язаність України до Європи, "позначена плямами крові", не така вже й нещодавня: "Я бачив із Варшави повстання на Майдані в 2014 році і його тисячі українців, які зібралися з європейськими прапорами вимагати угоди про асоціацію. у той час і звільнити проросійського екс-президента України. Це був початок кризи між Україною та Росією".

Попереду довга дорога

Від моменту прийняття заявки на членство до фактичного членства, у суворих політичних і правових рамках, попереду ще довгий шлях. "Труднощі, з якими ми зіткнемося, точно відповідають критеріям членства", — пояснює Рауль Делькорде.

"Перше, що потрібно мати на увазі, коли ми говоримо про Україну, це перш за все стабільні інституції. Але в Україні все складно, там багато корупції. Це країна, яка залишається дуже далеко в списку міжнародного рейтингу. Європейський Союз уже намагався допомогти українцям через різну цивільну допомогу перебудувати їхню судову систему, але верховенство права в країні все ще дуже слабке. Другий критерій – це ринкова економіка. Україна є країною, де олігархи все ще сильні. Третій критерій стосується éСпівтовариства. Це стосується вбирання в українське внутрішнє законодавство понад 150 000 сторінок європейських стандартів, це теж дуже велика робота".

Поглиблення Союзу перед його розширенням

Професор також називає як четвертий критерій здатність Європейського Союзу поглинати нових держав-членів: "Ми мали більше членства протягом деякого часу, тому що певна кількість країн, і не менше, вважає, що Союз спочатку потрібно поглибити, перш ніж його можна збільшити". Це випадок Нідерландів чи Данії, які не хочуть, щоб переговори про вступ були надто швидкими.

"Після отримання статусу питання вже не в "чи", а "коли" країна зможе приєднатися до "клубу". І це може бути довго, дуже довго. "Заявку Польщі на членство було схвалено в 1994 році, але вона приєдналася до Союзу лише в 2004 році, перебуваючи в набагато кращій ситуації, ніж Україна", - нагадує Рауль Делькорд, який відзначає доброзичливість українців розпочати реформу судової та економічної системи, але бачить попереду довгі переговори.

Центр тяжіння до Центральної Європи

"Рішення Європейської Ради є перш за все символічним. Це спосіб відзначити, по відношенню до Росії, той факт, що Україна є частиною європейської сім’ї", – продовжує почесний посол Бельгії, підтримуючи слова. президента Комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Якщо завтра Україна стане членом Європейського Союзу, її центр тяжіння переміститься в бік Центральної Європи, тому що Україна + Польща = Німеччина за кількістю населення. Це не залишиться без наслідків", – прогнозує Рауль Делькорд. "Я маю на увазі, зокрема, структурні фонди, які дають змогу підняти економіку на ноги. Це являє собою масштабні вливання капіталу, і, враховуючи загальну ситуацію в європейській та світовій економіці, це буде непросто. Це також чому такі країни, як Нідерланди чи Данія, традиційно більш обережні, це буде дуже дорого".