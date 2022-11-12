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Ukraine - Україна

Статус кандидата в ЄС для України: "Символічне рішення про приналежність країни до європейської родини"

il y a 48 minutesTemps de lecture6 min
Par Catherine Tonero

"Неотримання цього статусу було б перемогою Путіна", - заявив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук під час візиту до Брюсселя в червні минулого року. Це свідчить про політичне та символічне значення цього рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі.

За підсумками засідання Європейської Ради 23 та 24 червня 2022 року глави держав та урядів надали Україні (і Молдові) статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Цей статус кандидата є важливою юридичною передумовою для початку процесу переговорів про вступ. Хоча Україні ще далеко до членства в Європейському Союзі, ніколи заявка на членство не розглядалася так швидко.

Історично швидко

"За 4 місяці це рекорд", — коментує Рауль Делькорд, запрошений професор університету в Лувені. "Але обставини війни настільки драматичні, що потрібно було символічно відзначити це відкриття Союзу для України".

Колишній посол Бельгії в Польщі нагадує, що прив’язаність України до Європи, "позначена плямами крові", не така вже й нещодавня: "Я бачив із Варшави повстання на Майдані в 2014 році і його тисячі українців, які зібралися з європейськими прапорами вимагати угоди про асоціацію. у той час і звільнити проросійського екс-президента України. Це був початок кризи між Україною та Росією".

Попереду довга дорога

Від моменту прийняття заявки на членство до фактичного членства, у суворих політичних і правових рамках, попереду ще довгий шлях. "Труднощі, з якими ми зіткнемося, точно відповідають критеріям членства", — пояснює Рауль Делькорде.

"Перше, що потрібно мати на увазі, коли ми говоримо про Україну, це перш за все стабільні інституції. Але в Україні все складно, там багато корупції. Це країна, яка залишається дуже далеко в списку міжнародного рейтингу. Європейський Союз уже намагався допомогти українцям через різну цивільну допомогу перебудувати їхню судову систему, але верховенство права в країні все ще дуже слабке. Другий критерій – це ринкова економіка. Україна є країною, де олігархи все ще сильні. Третій критерій стосується éСпівтовариства. Це стосується вбирання в українське внутрішнє законодавство понад 150 000 сторінок європейських стандартів, це теж дуже велика робота".

Поглиблення Союзу перед його розширенням

Професор також називає як четвертий критерій здатність Європейського Союзу поглинати нових держав-членів: "Ми мали більше членства протягом деякого часу, тому що певна кількість країн, і не менше, вважає, що Союз спочатку потрібно поглибити, перш ніж його можна збільшити". Це випадок Нідерландів чи Данії, які не хочуть, щоб переговори про вступ були надто швидкими.

"Після отримання статусу питання вже не в "чи", а  "коли" країна зможе приєднатися до "клубу". І це може бути довго, дуже довго. "Заявку Польщі на членство було схвалено в 1994 році, але вона приєдналася до Союзу лише в 2004 році, перебуваючи в набагато кращій ситуації, ніж Україна", - нагадує Рауль Делькорд, який відзначає доброзичливість українців розпочати реформу судової та економічної системи, але бачить попереду довгі переговори.

Центр тяжіння до Центральної Європи

"Рішення Європейської Ради є перш за все символічним. Це спосіб відзначити, по відношенню до Росії, той факт, що Україна є частиною європейської сім’ї", – продовжує почесний посол Бельгії, підтримуючи слова. президента Комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Якщо завтра Україна стане членом Європейського Союзу, її центр тяжіння переміститься в бік Центральної Європи, тому що Україна + Польща = Німеччина за кількістю населення. Це не залишиться без наслідків", – прогнозує Рауль Делькорд. "Я маю на увазі, зокрема, структурні фонди, які дають змогу підняти економіку на ноги. Це являє собою масштабні вливання капіталу, і, враховуючи загальну ситуацію в європейській та світовій економіці, це буде непросто. Це також чому такі країни, як Нідерланди чи Данія, традиційно більш обережні, це буде дуже дорого".

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Statut de candidat à l’UE pour l’Ukraine : "Une décision symbolique pour marquer l'appartenance du pays à la famille européenne"

"Ne pas obtenir ce statut serait une victoire pour Poutine", avant déclaré le président du Parlement ukrainien, Ruslan Stefanchuk, lors de sa visite à Bruxelles en juin dernier. C’est dire la portée politique et symbolique que revêt cette décision d’octroi à l’Ukraine du statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne.

A l'issue du Conseil européen des 23 et 24 juin 2022, les chefs d'État et de gouvernement ont accordé le statut de candidat à l’adhésion à l'Union européenne à l'Ukraine (et à la Moldavie). Ce statut de candidat est un prérequis juridique indispensable pour démarrer le processus de négociations d’adhésion. Bien que l’Ukraine soit encore loin d’être pays membre de l’Union européenne, jamais une demande de candidature n’aura été traitée aussi rapidement.

Historiquement rapide

"En 4 mois, c’est un record", commente Raoul Delcorde, professeur invité à l’UCLouvain. "Mais les circonstances de la guerre sont si dramatiques qu’il fallait marquer, symboliquement, cette ouverture de l’Union à l’Ukraine".

L’ancien ambassadeur de Belgique en Pologne rappelle que l’attachement de l’Ukraine à l’Europe, "marqué de taches de sang", n’est pas si récent : "J’ai vu depuis Varsovie le soulèvement de la place Maïdan en 2014 et ses milliers d’Ukrainiens rassemblés avec des drapeaux européens pour demander un accord d’association à l’époque et renvoyer l’ancien président ukrainien pro-russe. C’était le début de la crise entre l’Ukraine et la Russie".

Un chemin encore long

Entre le moment où la demande d’adhésion est acceptée et l’adhésion proprement dite, dans un cadre politique et juridique stricts, le chemin sera encore long. "Les difficultés auxquelles on va se heurter correspondent précisément aux critères d’adhésion", explique Raoul Delcorde.

"Le premier à avoir à l’esprit, quand on parle de l’Ukraine, c’est tout d’abord des institutions stables. Or en Ukraine, c’est compliqué, il y a beaucoup de corruption. C’est un pays qui reste très loin dans la liste du classement international. L’Union européenne avait déjà essayé d’aider les Ukrainiens, via différentes assistances civiles, à restructurer leur système judiciaire, mais l’Etat de droit est encore très faible dans le pays. Le deuxième critère, c’est une économie de marché. Or l’Ukraine est un pays où les oligarques sont encore puissants. Le troisième critère fait référence à l’acquis communautaire. Il s’agit de l’absorption dans le droit interne ukrainien de plus de 150.000 pages de normes européennes, c’est aussi un très gros travail".

Approfondir l’Union avant de l’élargir

Le professeur cite aussi, en quatrième critère, la capacité d’absorption de l’Union européenne de nouveaux Etats membres : "Cela fait quelque temps qu’on a plus d’adhésion, parce qu’un certain nombre de pays, et non des moindres, considèrent qu’il faut d’abord approfondir l’Union avant de l’élargir". C’est le cas des Pays-Bas ou du Danemark qui ne souhaitent pas de négociations d’adhésion trop rapides.

"Une fois le statut acquis, la question n’est plus "si" mais "quand" le pays pourra rejoindre le "club"". Et ça peut être long, très long. "La demande d’adhésion de la Pologne a été entérinée en 1994, mais elle n’a rejoint l’Union qu’en 2004, en étant dans une bien meilleure situation que l’Ukraine", rappelle Raoul Delcorde qui relève la bonne volonté des Ukrainiens à entamer une réforme de leur système judiciaire et économique, mais entrevoit de longues négociations à venir.

Centre de gravité vers l’Europe centrale

"La décision du Conseil européen est surtout symbolique. C’est une manière de marquer, vis-à-vis de la Russie, le fait que l’Ukraine fait partie de la famille européenne", poursuit l’ambassadeur honoraire de Belgique, reprenant les termes de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

"Si demain, l’Ukraine devient un Etat membre de l’Union européenne, son centre de gravité va balancer vers l’Europe centrale, car l’Ukraine + la Pologne = l’Allemagne en termes de population. Cela ne sera pas sans conséquences", prédit Raoul Delcorde. "Je pense notamment aux fonds structurels qui permettent de remettre l’économie à flot. Cela représente des injections massives de capitaux et vue la situation générale de l’économie européenne et mondiale, ce ne sera pas évident. C’est aussi pour ça que des pays comme les Pays-Bas ou le Danemark sont traditionnellement plus frileux, ça va coûter très cher".

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